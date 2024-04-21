Villarreal, Sörloth'un golüyle galip geldi!

İspanya La Liga 32. hafta maçında Villarreal, deplasmanda Almeria'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Villarreal, Sörloth'un golüyle galip geldi!
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21 Nisan 2024 19:14
İspanya La Liga 32. hafta maçında Villarreal, deplasmanda Almeria ile karşılaştı.

Power Horse Stadium'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Villarreal'in golleri 25. dakikada Akhomach ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Almeria'nın tek golünü Lozano attı.

Bu sonucun ardından Villarreal puanını 42'ye çıkardı. Almeria ise 14 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Almeria, Getafe ile oynayacak. Villarreal ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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