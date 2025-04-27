Villarreal, Espanyol'un serisini bitirdi!

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Villarreal ile Espanyol karşı karşıya geldi.



Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadelede Villarreal, Espanyol'u 1-0 mağlup etti.



Villarreal'in tek golü 52. dakikada Yeremi Pino'dan geldi.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Villarreal, ligdeki son 6 maçında 3. galibiyetini aldı.



Espanyol ise 5 maç aradan sonra kaybetmiş oldu.



