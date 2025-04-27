Villarreal, Espanyol'un serisini bitirdi!

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Villarreal, Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Villarreal, Espanyol'un serisini bitirdi!
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27 Nisan 2025 19:11
İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Villarreal ile Espanyol karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadelede Villarreal, Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

Villarreal'in tek golü 52. dakikada Yeremi Pino'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Villarreal, ligdeki son 6 maçında 3. galibiyetini aldı.

Espanyol ise 5 maç aradan sonra kaybetmiş oldu.

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