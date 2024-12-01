Villarreal 2-0'ı koruyamadı!

İspanya La Liga 15. hafta maçında Villarreal, sahasında Girona ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan maç 2-2 sona erdi.



Villareal'in golleri 23. dakikada Thiemo Barry, 46. dakikada ise Alejandro Baena kaydetti. Girona'nın golleri ise 66. dakikada Van de Beek ve 90+7. dakikada Krejci'den geldi.



Ev sahibi ekip bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Girona'nın ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Villareal bu galibiyetin ardından puanını 26'ya çıkardı. Girona ise 22 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Girona ise Real Madrid'i ağırlayacak.



