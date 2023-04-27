Vidic: 'Rooney, Ronaldo gibi olamadı'

Manchester United'ın efsane ismi Nemanja Vidic, Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney'i kıyasladı.



Nemanja Vidic yaptığı açıklamada, "Bence Ronaldo mükemmel bir oyuncu. Manchester'a geldiğinde zayıf bir çocuk olduğunu hatırlıyorum. Yıllar içinde gelişti, eğitildi ve hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi feda etti." dedi.



Vidic, "Ronaldo şimdiki gösterişli hayatı hak etti. Genç yaşlarda partilere gitmek yerine hayalleri için savaştı ve bugünkü yaşantısını hak etti. Wayne Rooney bu konuda başarısız oldu." ifadelerini kullandı.



Rooney ile ilgili de konuşan efsane isim, "Rooney, zihniyet olarak Ronaldo'ya daha yakın bir anlayışı olsaydı çok daha fazlasını başarabilirdi. Fiziksel ve teknik olarak harikaydı. Sahada harika bir takım arkadaşı." şeklinde konuştu.



Vidic son olarak, "Rooney tamamen yeteneğine göre oynadı. Ronaldo gibi vücuduna ekstra yatırım yapmadı." diyerek sözlerini noktaladı.





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