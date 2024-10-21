Victor van Bronckhorst: "Dünyada böylesi yok"

Victor van Bronckhorst, oğlu Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor van Bronckhorst: 'Dünyada böylesi yok'
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21 Ekim 2024 00:09
Son güncelleme 21 Ekim 2024 00:10
Giovanni van Bronckhorst'un ailesi Türkiye'ye geldi ve Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.

Hollandalı teknik adamın babası Victor van Bronckhorst, Beşiktaş ve atmosfer ile ilgili KRT Futbol'a yaptığı açıklamada, "Daha önce büyük atmosferlerde bulundum; Arsenal, Barcelona, başka yerler olabilir ama Beşiktaş'ın ve Türk insanının özelliği çok daha değişik. Buradaki atmosfer dünyanın hiçbir yerinde yok." ifadelerini kullandı.

Oğlu Giovanni van Bronckhorst'u başarılı bulup bulmadığı sorulan baba Victor van Bronckhorst, "Bunu ona sormanız daha iyi olur. Ben bir baba olarak fazla bir cevap veremem." diye konuştu.

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