Victor Osimhen, valizini bile hazırladı!

Geçen sezon gelişi ile olay yaratan, performansı ile ayakta alkışlanan ve sonrasında takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen Osimhen, rüyaya kaldığı yerden devam etmek için İstanbul'a geliyor.



Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmeler zaman zaman dururken Aslan pes etmedi ve İtalyan ekibinin başkanı De Laurentiis'in bazı isteklerini kabul etti, bazılarını reddetti ve ortak noktada buluştu.



3+1 YILLIK SÖZLEŞME

40 milyon Euro'su peşin verilecek olan bonservisin ilk bölümünün ardından 35 milyon Euro'luk kalan bölüm taksitlerle ödenecek. Napoli'nin istediği teminatlar bankalar aracılığı ile karşılanırken 3+1 yıllık sözleşme yapılacak.Oyuncu da sık sık Galatasaraylı idarecilerle konuşup gelmek için valizlerini bile hazır tuttuğunu iletirken geldiği dönemdekinden daha coşkulu bir karşılama olacağının da mesajını almış durumda.Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti.