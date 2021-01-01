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Victor Oladipo, Noel'e kadar parkelere dönebilir

Miami Heat'in guardı Victor Oladipo'nun, önümüzdeki sezonun ilk maçına Noel gününde çıkabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in guardı Victor Oladipo'nun, önümüzdeki sezonun ilk maçına Noel gününde çıkabileceği bildirildi.

Mayıs ayında geçirdiği kuadriseps ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olan ve 2021-22 sezonunun başlangıcını kesinlikle kaçırması beklenen Oladipo'nun, 2021 takvim yılı bitmeden parkelere geri dönebileceği ortaya çıktı.

Five Reasons Sports Network'ten Greg Sylvander, Oladipo'nun dönüşü hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Oladipo'nun yaz boyunca geçirdiği iyileşme sürecinden haberdar olan kaynaklar, kendisinin planlanan programın ilerisinde olduğunu ve Aralık ayına kadar oynayabileceği yönünde bir beklenti olduğunu savundular. Bu, bu takımı takip eden biri olarak benim düşündüğümden tamamen farklı bir zaman çizelgesi. Şahsen ben All-Star molasında döneceğini düşünüyordum.

Yani kendisi programın ilerisinde görünüyor ve basketbol oynayabilecek gibi görünüyor. Noel'de dönebilir diyelim. Aralık ayı için rastgele bir tarih ortaya atıyorum. Bu, Oladipo için güvendiğimden çok daha erken oldu."

Sezonunu kapatan sakatlığı yaşamadan önce Oladipo, Heat için sadece dört maçta forma giyebilmişti.


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