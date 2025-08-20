20 Ağustos
Victor Nelsson, İtalya'ya gitti!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Hellas Verona'ya transferi için bugün İtalya'da sağlık kontrollerinden geçecek.

calendar 20 Ağustos 2025 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Victor Nelsson, İtalya'ya gitti!
Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşiyor.

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson, Hellas Verona'ya imza atıyor.

NELSSON, İTALYA'YA GİTTİ 

İtalyan ekibi, Galatasaray ve Nelsson ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bugün İtalya'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Öte yandan Danimarka basınından Bold, Victor Nelsson'un sözleşme detaylarına dair bilgiler paylaştı.

Galatasaray, 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Danimarkalı savunmacı için 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
