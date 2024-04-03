Victor Nelsson geçit vermedi

Galatasaray'da bu sezon formayı aldıktan sonra geri vermeyen Victor Nelsson, Hatayspor maçında defansta geçit vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson geçit vermedi
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03 Nisan 2024 11:55
Galatasaray'da bu sezon formayı aldıktan sonra geri vermeyen Victor Nelsson, Hatayspor karşısında da başarılı bir performans gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı, defansta geçit vermedi. 2 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. 51 pasında yüzde 86 isabet yakaladı.

Nelsson'un son haftalarda da formayı bırakmaması bekleniyor.  

 
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