Victor Nelsson geçit vermedi

Galatasaray'da bu sezon formayı aldıktan sonra geri vermeyen Victor Nelsson, Hatayspor karşısında da başarılı bir performans gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı, defansta geçit vermedi. 2 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. 51 pasında yüzde 86 isabet yakaladı.
Nelsson'un son haftalarda da formayı bırakmaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı, defansta geçit vermedi. 2 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. 51 pasında yüzde 86 isabet yakaladı.
Nelsson'un son haftalarda da formayı bırakmaması bekleniyor.