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Victor Moses'tan Fenerbahçe cevabı

Fenerbahçe'nin Chelsea ile kiralamak için anlaşmaya vardığı Victor Moses, İngiltere'den ayrılmak istemediği için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmedi.

Kaynak: Sporx.com
Victor Moses'tan Fenerbahçe cevabı
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13 Ocak 2019 16:33
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye gündemindüst sıralarda yer alan Chelsea'nin Nijeryalı yıldız Victor Moses'tan olumsuz yanıt geldi.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin kiralama konusunda Chelsea ile anlaştığı 28 yaşındaki oyuncu, İngiltere'den ayrılmak istemediği için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi ve "önce diğer teklifleri görmeme izin verin" cevabını verdi.

İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace, Huddersfield, Fulham ve Cardiff City'nin de kiralama tekliflerinde bulunduğu tecrübeli oyuncunun, bu takımlardn birine girmeyi kabul ettiği kaydedildi.



6 AYLIĞINA BEDELİ; 4 MİLYON EURO!

Öte yandan oyuncunun 6 aylığına kiralanmasının bedelinin maaşı ile birlikte 4 milyon euroyu bulduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Sarri ile süre bulamayan Nijeryalı oyuncunun İngiltere'den bir takımla anlaşamaması durumunda ise bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceği de paylaşıldı.

Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.

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