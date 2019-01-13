



6 AYLIĞINA BEDELİ; 4 MİLYON EURO! 6 AYLIĞINA BEDELİ; 4 MİLYON EURO!

çalışmalarına devam eden'ye gündemindüst sıralarda yer alan'nin Nijeryalı yıldız'tan olumsuz yanıt geldi.Nijerya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin kiralama konusunda Chelsea ile anlaştığı 28 yaşındaki oyuncu, İngiltere'den ayrılmak istemediği için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi ve "önce diğer teklifleri görmeme izin verin" cevabını verdi.İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace, Huddersfield, Fulham ve Cardiff City'nin de kiralama tekliflerinde bulunduğu tecrübeli oyuncunun, bu takımlardn birine girmeyi kabul ettiği kaydedildi.Öte yandan oyuncunun 6 aylığına kiralanmasının bedelinin maaşı ile birlikte 4 milyon euroyu bulduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.Sarri ile süre bulamayan Nijeryalı oyuncunun İngiltere'den bir takımla anlaşamaması durumunda ise bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceği de paylaşıldı.Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.