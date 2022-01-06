Victor Lapena, Kanada'yı da çalıştıracak!

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Victor Lapena'nın, Kanada Kadın Milli Takımı'nı da çalıştıracağı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Victor Lapena, Kanada'yı da çalıştıracak!
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06 Ocak 2022 22:15
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Victor Lapena'nın, Kanada Kadın Milli Takımı'nı da çalıştıracağı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3 sezondan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan 46 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Milli takımlar seviyesinde de başarılı bir performans ortaya koyacağına inandığımız Victor Lapena'ya, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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