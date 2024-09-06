Victor Boniface'ten Galatasaray paylaşımı!

Leverkusen'in Nijeryalı forveti Victor Boniface, Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in kendisine hediye ettiği Galatasaray formasını paylaştı.

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Victor Boniface'ten Galatasaray paylaşımı!
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06 Eylül 2024 14:05
Son güncelleme 06 Eylül 2024 14:08
Galatasaray, Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen konuşulmaya devam ediyor.

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına yeni formasını hediye etti.

Bu isimlerden biri de Leverkusen forması giyen Victor Boniface'ydi. Nijeryalı golcü Galatasaray formasıyla flaş bir paylaşım yaptı.

23 yaşındaki golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 milyon euro'ya satılık" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımlar Galatasaray taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.



 
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