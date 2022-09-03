Verstappen - Leclerc: Fark binde 21 saniye

Max Verstappen Pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise yarışa 2. ve 3. sıradan başlayacak

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Verstappen - Leclerc: Fark binde 21 saniye
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03 Eylül 2022 17:15
Max Verstappen, binde 21 saniye farkla Charles Leclerc'i geçip kendi evi Zandvoort'ta pole pozisyonunun sahibi oldu.

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