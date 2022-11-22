Vefat eden Hıncal Uluç için tören düzenlendi

Vefat eden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için tören düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vefat eden Hıncal Uluç için tören düzenlendi
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22 Kasım 2022 14:12
Vefat eden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için tören gerçekleştirildi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yuman Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.

Uluç'un sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarının katıldığı törende, yakınlarının yaptığı konuşmaların ardından dualar edildi.

Daha sonra Hıncal Uluç'un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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