Vedat Muriqi rekora koşuyor

Fenerbahçe'nin tartışmasız gol yollarında bu sezonki en önemli kozu olan Vedat Muriqi, Süper Lig'de çıktığı son 4 iç saha maçında sadece bir gol atabilmişti.



Kadıköy'de son olarak 2-1 kazanılan Kayserispor sınavında fileleri sallayan Vedat, 70'te Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında kafayla kaleci Farnolle'yi avlamayı başardı.



Bununla da kalmayan Kosovalı forvet, Ozan'ın 90. dakikada skoru 2-2'ye getiren golünde asisti yaptı.



Ligde böylece 4 asistinin yanı sıra bu sezonki 28. maçında 15. golüne ulaşan tecrübeli forvet, kendi rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı. Süper Lig'deki 4. sezonunu geçiren Kosovalı geçen yıl Rize'de 7 asist ve 17 golle oynamıştı.



Yıldız futbolcu, son 5 haftada 3 gol daha atarsa, ligde en çok gol attığı sezonu yaşamış olacak. Bu arada Vedat Muriqi, Malatya maçı sonrası, "Fenerbahçe hiçbir zaman pes etmez. Elimizden geldiği kadarıyla formaya layık bir mücadele vermeye çalışacağız" dedi.



