İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Mallorca, Osasuna'yı konuk etti.Mallorca Son Moix Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Mallorca'nın gollerini 62. dakikada penaltıdan ve 66. dakikadakaydetti.Osasuna'ya beraberliği getiren goller ise 82. dakikadave 90+2. dakikadadan geldi.Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 13'e yükseltti ve 15. sıraya yerleşti. Osasuna ise 12 puanla 17. sırada konumlandı.LaLiga'nın 15. haftasında Mallorca, deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak. Osasuna ise Levante'yi konuk edecek.