Vedat Muriqi, La Liga'da hayata döndü

Lazio'dan Mallorca'ya 500 bin euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla transfer olan 27 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriqi, şimdiden İspanyol taraftarların kalbini kazanmayı başardı.



Başarısız Lazio dönemi sonrası Mallorca'ya giden Vedat Muriqi, La Liga'da adeta kendisini buldu. Oynadığı 3 lig maçında da skora katkı yapan Kosovalı oyuncu, son Real Betis maçında da harika bir kafa golü atarak kalitesini gösterdi.



Muriqi öncesinde oynadığı 21 maçta 4 galibiyet alabilen Mallorca, son 3 maçında 2 galibiyet aldı ve kaybettiği Betis deplasmanında ise 83. dakikadaki penaltı golüne engel olamadı.



"YENİLGİYİ HİÇ HAK ETMEDİK"



Maç sonrası konuşan Kosovalı yıldız, "Gol attığım için mutluyum ama takımımın puan almasını daha çok isterdim. Beraberlik daha adil bir sonuç olurdu. Kaybetmeyi hak etmedik. Betis gibi zorlu bir deplasmanda çok iyi oynadık. Penaltıyla yenilmemiz çok üzücü oldu. Yine de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden Valencia'ya karşı oynayacağımız maçı düşünüyoruz.



MURIQI 2 GOL DAHA ATARSA...



La Liga'ya bu sezon geri dönen Mallorca, küme düşme hattının 6 puan üzerinde bulunuyor.



Vedat Muriqi ise attığı 2 golle şimdiden takımın en golcü oyuncularından biri haline geldi. Kosovalı oyuncu, 2 gol daha bulursa kısa Mallorca döneminde takımın en golcü oyuncusu olacak.





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