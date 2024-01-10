VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı

Fenerbahçe, Konyaspor maçının 11. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.
Edin Dzeko ile Adil Demirbağ arasında pozisyon için VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun orta hakem Kadir Sağlam'ı uyarması sonucu Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Edin Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Edin Dzeko ile Adil Demirbağ arasında pozisyon için VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun orta hakem Kadir Sağlam'ı uyarması sonucu Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Edin Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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