VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı

Fenerbahçe, Konyaspor maçının 11. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 20:15
Fenerbahçe, Konyaspor maçının 11. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Edin Dzeko ile Adil Demirbağ arasında pozisyon için VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun orta hakem Kadir Sağlam'ı uyarması sonucu Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.



Topun başına geçen Edin Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery