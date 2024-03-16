VAR uyardı, Antalyaspor penaltı kazandı

Beşiktaş - Antalyaspor maçının 36. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.

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VAR uyardı, Antalyaspor penaltı kazandı
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16 Mart 2024 21:12
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 36. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.

Hakem Burak Pakkan, Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyon ve VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.

Gedson Fernandes ile Bahadır Öztürk arasındaki pozisyonu izleyen Burak Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Gedson Fernandes sarı kart gördü.

Antalyaspor'da topun başına geçen Adam Buksa 38. dakikada takımını 2-0'a getirdi.



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