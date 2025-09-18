18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
1-045'
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
3-045'
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

calendar 18 Eylül 2025 20:01 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 20:04
VAR kayıtları açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları


Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Cihan Aydın: "Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.