Vanspor, Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Sloven futbolcu Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu.

calendar 02 Eylül 2025 19:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Vanspor, Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Sloven futbolcu Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Jevsenak'ın kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, satın alma opsiyonuyla 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.