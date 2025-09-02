Vanspor, Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Sloven futbolcu Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu.



Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Jevsenak'ın kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldı.



Kırmızı-siyahlı ekip, satın alma opsiyonuyla 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.







