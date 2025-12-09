Vanspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu'ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



