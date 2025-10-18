1. Lig2in 10. haftasında Van Spor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.



Van Spor, 37. dakikada Ivan Cedric ile 1-0 öne geçti. Pendikspor, bu gole 85. dakikada Yiğit Fidan ile cevap verdi.



Van Spor, 81. dakikada Jefferson ile penatıdan yararlanamadı.



Konuk ekip Pendikspor, Djordje Denic'in 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



Bu sonucun ardından Van Spor 14, Pendikspor 19 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Van Spor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.



Stat: Van Atatürk



Hakemler: Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu



İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Erdi Dikmen, Africo, Jefferson (Dk. 83 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 87 Vlachomitros), Sabahattin Destici, Traore (Dk. 46 Batuhan Kör (Dk. 70 Jevsenak)), Bekir Can Kara, Regis, Cedric



Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Mehmet Doğan, Soldo, Erdem Gökçe ( Dk. 62 Hüseyin Maldar), Yiğit Fidan, Hakan Yeşil (Dk. 82 Görkem Bitin), Bekir Karadeniz (Dk. 62 Hamza Akman), Denic, Wilks, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram)



Goller: Dk. 37 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 85 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 88 Denic (Atko Grup Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor), Dk. 28 Traore, Dk. 44 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)



