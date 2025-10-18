18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
0-014'
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
0-117'
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
0-015'
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
0-017'
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-017'
18 Ekim
Sheffield United-Watford
0-017'
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
0-016'
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
0-017'
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-058'
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
0-118'
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-253'
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
0-0DA
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
0-045'
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
1-245'
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
1-0DA
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-1DA
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-059'
18 Ekim
Brighton-Newcastle
0-017'
18 Ekim
Burnley-Leeds United
0-015'
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
0-116'
18 Ekim
M.City-Everton
0-017'
18 Ekim
Sunderland-Wolves
1-017'
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
0-01'
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Van Spor - Pendikspor maçında eşitlik!

1. Lig'deki Van Spor - Pendikspor mücadelesi 1-1 tamamlandı.

18 Ekim 2025
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Van Spor - Pendikspor maçında eşitlik!




1. Lig2in 10. haftasında Van Spor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Van Spor, 37. dakikada Ivan Cedric ile 1-0 öne geçti. Pendikspor, bu gole 85. dakikada Yiğit Fidan ile cevap verdi.

Van Spor, 81. dakikada Jefferson ile penatıdan yararlanamadı.

Konuk ekip Pendikspor, Djordje Denic'in 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Van Spor 14, Pendikspor 19 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Van Spor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Erdi Dikmen, Africo, Jefferson (Dk. 83 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 87 Vlachomitros), Sabahattin Destici, Traore (Dk. 46 Batuhan Kör (Dk. 70 Jevsenak)), Bekir Can Kara, Regis, Cedric

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Mehmet Doğan, Soldo, Erdem Gökçe ( Dk. 62 Hüseyin Maldar), Yiğit Fidan, Hakan Yeşil (Dk. 82 Görkem Bitin), Bekir Karadeniz (Dk. 62 Hamza Akman), Denic, Wilks, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram)

Goller: Dk. 37 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 85 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 88 Denic (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor), Dk. 28 Traore, Dk. 44 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 14 6 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Beşiktaş 8 4 2 2 12 9 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 9 12 8
13 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
14 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
15 Gençlerbirliği 9 1 3 5 7 12 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
