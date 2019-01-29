Van Hooijdonk: 'Van Persie, Kuyt gibi veda etmeli'

Hollandalı eski futbolcuHooijdonk, Feyenoord'da forma giyenhakkında açıklamalarda bulundu.Robin van Persie'nin sezon sonunda emekli olacağını açıklamasını yorumlayan Pierre van Hooijdonk, vatandaşına sürpriz bir tavsitwede bulundu.Bu sezon oynamasına şaşırdığını dile getiren Van Hooijdonk, "Geçen sezon sonunda vücudunun artık futbol oynamaya elverişli oynamadığını söylemişti. Herkes bırakacağını düşünüyordu. Devam etmesine şaşırdım. Ancak halen futbol oynarken eğleniyor. Bu sebeple bırakmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Dirk Kuyt'ın Feyenoord'da şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmesine atıfta bulunan Pierre van Hooijdonk, "Van Persie, Hollanda'nın çok üstünde bir seviyede. Son haftalarda yaptıkları beni çok mutlu ediyor. Herkes devam etmesi gerektiğini söylüyor. Kupayı kazanarak Kuyt gibi veda etmeli" şeklinde konuştu.