Van Bronckhorts'un Süper Kupa 11'i belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa maçında Galatasaray'ı geçişlerde hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorts'un Süper Kupa 11'i belli oldu
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01 Ağustos 2024 09:52
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 10:00
Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı gözüne kestiren Beşiktaş'ta teknik heyet zafer planını hazırladı. Giovanni van Bronckhorst, hücuma çıkışlarda bir bekin orta sahaya katılmasını ve ön alanda kalabalık oyun oluşturmayı hedefliyor. Bu rolü ise Arthur Masuaku'ya verdi. Deneyimli hoca savunmadan çıkışları henüz istediği seviyede bulmazken, stoperlerin bu konudaki yetersizliklerinden dolayı Al-Musrati'den oyunu başlatacak isim olmasını istedi.

RAFA SILVA HÜCUMU YÖNLENDİRECEK

Orta sahada kısa ve hızlı paslar ile yerden oyun kurulmasını isteyen Bronckhorst, Süper Kupa'da takımı daha hızlı ve tempolu oynatarak Galatasaray'ı geçişlerde hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor. Hollandalı hocanın en önemli kozu ise Rafa Silva olacak. Hollandalı çalıştırıcı, Rashica ve Semih'i yönlendirecek ismin Rafa olmasını ve oyunun merkezden kanatlara Portekizli üzerinden dönmesini istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.



OMAR COLLEY KARARSIZLIĞI

Siyah-Beyazlılar'ın Süper Kupa Finali'ne çıkacak 11'i büyük ölçüde net. Savunmada çok fazla tercih şansı olmayan Giovanni van Bronchkorst, sadece Omar Colley konusunda kararsız. Paulista ile tam anlamıyla uyum sağlayamayan ve hazırlık döneminde performansı iyi olmayan Gambiyalının yerine Necip Uysal da aday. Kalede Mert ile başlayacak olan Hollandalı çalıştırıcı, Svensson ve Masuaku'yu beklerde değerlendirecek. Ortada Musrati ve Gedson ikilisini, önlerinde ise Rashica, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'u kullanacak tecrübeli hocanın santrfordaki kozu Immobile olacak.



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