Van Bronckhorst'un Beşiktaş yönetiminden istekleri

Beşiktaş teknik direkötür Giovanni van Bronckhorst, yönetimden santrafor ve kanat takviyesi istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'un Beşiktaş yönetiminden istekleri
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11 Ekim 2024 08:44
Son güncelleme 11 Ekim 2024 08:49
Beşiktaş'ın "Hücum oyuncu sayımız az" diyen Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Brınckhorst yönetimden santrafor ve kanat transferi istediğini belirtti.

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst, önceki gün yaptığı açıklamada, özelliklede hücumda oyuncu takviyesine ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti. Bu durumu çok daha önce yönetimle paylaşan Hollandalı hocanın santrfor ve kanat bölgelerine transfer istediği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Rashica gibi başka mevkiden devşirme değil, net bir kanat oyuncusu arayışında. Ayrıca Immobile ile rekabete girebilecek santrfor transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlıların, isim listeleri oluşturmaya başladığı belirtildi.

TOPRAKTEPE'YE CEZA GELDİ, DERBİDE YOK!

PFDK, Gaziantep-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'ye, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Topraktepe, Konya ve G.Saray karşılaşmalarında kulübedeki yerini alamayacak. G.Antep'in hocası Selçuk İnan ise 1 maçla cezalandırıldı. Taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ise Beşiktaş Kulübü'ne toplam 562 bin TL para cezası çıktı. 
 
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