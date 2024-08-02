Van Bronckhorst'tan kupa mesajı

Beşiktaş'ın başındaa ilk resmi sınavına Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst, hafta boyunca yapılan çalışmalarda oyuncularının motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştı.
Hollandalı teknik adam, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Geçen sezonu kupayla kapattık, yeni sezona da kupayla başlayalım. Birbirinize söz verin ve inancınızı yüksek tuttun. Taraftarları, bu kulübü seven herkesi mutlu edin. Bunun için öğrendiklerimizi uygulamalı ve sahada elimizden gelenin fazlasını birbirimize destek olarak yapmalıyız. Oynadığımız futboldan da zevk almalıyız" diye konuştu.
7. KEZ MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYOR
Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupa için takımını sahaya sürecek olan Van Bronckhorst, daha önce 5 kez Hollanda'da, 1 defa da İskoçya'da mutlu sona ulaştı. İşte Hollandalı'nın kupa karnesi: 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Süper Kupası, 2 Hollanda Kupası, 1 İskoçya Kupası.
Hollandalı teknik adam, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Geçen sezonu kupayla kapattık, yeni sezona da kupayla başlayalım. Birbirinize söz verin ve inancınızı yüksek tuttun. Taraftarları, bu kulübü seven herkesi mutlu edin. Bunun için öğrendiklerimizi uygulamalı ve sahada elimizden gelenin fazlasını birbirimize destek olarak yapmalıyız. Oynadığımız futboldan da zevk almalıyız" diye konuştu.
7. KEZ MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYOR
Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupa için takımını sahaya sürecek olan Van Bronckhorst, daha önce 5 kez Hollanda'da, 1 defa da İskoçya'da mutlu sona ulaştı. İşte Hollandalı'nın kupa karnesi: 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Süper Kupası, 2 Hollanda Kupası, 1 İskoçya Kupası.
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