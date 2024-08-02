Van Bronckhorst'tan kupa mesajı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa öncesi, oyunculara yaptığı konuşmada, "Birbirinize söz verin ve kupayı kazanacağınıza dair inancınızı yüksek tutun" diye konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Van Bronckhorst'tan kupa mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2024 08:10
Beşiktaş'ın başındaa ilk resmi sınavına Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst, hafta boyunca yapılan çalışmalarda oyuncularının motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştı.

Hollandalı teknik adam, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Geçen sezonu kupayla kapattık, yeni sezona da kupayla başlayalım. Birbirinize söz verin ve inancınızı yüksek tuttun. Taraftarları, bu kulübü seven herkesi mutlu edin. Bunun için öğrendiklerimizi uygulamalı ve sahada elimizden gelenin fazlasını birbirimize destek olarak yapmalıyız. Oynadığımız futboldan da zevk almalıyız" diye konuştu.

7. KEZ MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYOR

Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupa için takımını sahaya sürecek olan Van Bronckhorst, daha önce 5 kez Hollanda'da, 1 defa da İskoçya'da mutlu sona ulaştı. İşte Hollandalı'nın kupa karnesi: 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Süper Kupası, 2 Hollanda Kupası, 1 İskoçya Kupası.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery