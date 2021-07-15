Van Aanholt tamam, hedef Layvin Kurzawa

Galatasaray'da Patrick Van Aanholt transferinde prensipte anlaşıldı. Sarı kırmızılılar, Layvin Kurzawa için mesai harcıyor.

Haber; Hürriyet
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Van Aanholt tamam, hedef Layvin Kurzawa
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15 Temmuz 2021 09:20
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde sol bek transferinde hareketli saatler yaşanıyor.

Sol bekte büyük ölçüde anlaşılan Patrick Van Aanholt şu an için bekletiliyor. Bunun sebebi ise PSG'de gözden düşen Layvin Kurzawa. Sarı kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 4 milyon Euro'luk maliyetini yarı yarıya karşılama teklifi yaptı.

Ayrılığa sıcak bakan PSG'nin yanıtı durumu netleştirecek. Olumsuz cevap gelirse bekletilen Van Aanholt transferi resmiyet kazanacak ve 3 yıllığına 5 milyon Euro teklif edilen Van Aanholt'un menajeri de İstanbul'a gelecek. 


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