Valerien Ismael'den yönetime sözleşme yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael son dönemdeki tartışmalar sonrası hem Başkan Ahmet Nur Çebi'nin desteğini aldı hem de yeni sözleşme teklifini sözlü olarak duymuş oldu.



Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen zirvede, Çebi'nin, Fransız hocaya "Eleştirilere kulak asma, biz arkandayız. Sana ve ekibine güveniyoruz, birlikte şampiyon olacağız. İstersen sezon sonu biten sözleşmeni de uzatalım" dediği kaydedildi. Bu destek karşısında mutlu olan 46 yaşındaki hocanın, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha da hırslandığı belirtildi.



ISMAEL'IN ACELESİ YOK



Sözleşme konusunda acele etmeyen Valerien Ismael'in yanıtı ise, "Sözleşme bir kağıttan ibaret. Beşiktaş'ta tek geçerli şey başarı. Şampiyonluk yolunda desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim. Öncelikle derbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Sözleşme konusunu Dünya Kupası arasında konuşabiliriz" şeklinde oldu.



Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 14 puan topladı.





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