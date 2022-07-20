Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışındaki ikinci ayağı için yarın İspanya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta hem İstanbul'da hem de Avusturya'daki çalışmaların en dikkat çeken ismi Emirhan Delibaş oldu. Werder Bremen maçında oyuna sonradan giren Emirhan, önce penaltı yaptırıp 1-0 geride olan takımının skoru dengelemesini sağlarken sonrasında galibiyete getiren golde Oğuzhan Akgün'e asisti yapan isimdi.Performansıyla teknik direktör Valerien İsmael'in gözüne giren 19 yaşındaki futbolcu, bu başarısının ödülü alarak, daha sonra oynanan Viktoria Plzen ve Mainz maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. Plzen karşılaşmasında 72 dakika sahada kalan Emirhan, en çok ikili mücadele kazanan ikinci isim olurken en çok top kapan ve en çok adam eksilten futbolcu olarak zirveye çıkmayı başardı.Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in, genç oyuncuya yeni sezonda sık sık forma şansı vereceği öğrenildi.