Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'a karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



İlk maçın ardından görüşlerini aktaran Valerine Ismael "Takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var, mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim, işte o zaman fark yaratacağız. İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. Yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü. Daha iyi olacak." dedi.



Kenarda heyecanlı ve agresif olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Fransız teknik adam "Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



"KALİTEMİZ VAR, BU ÇOK BELLİ"



Ismael, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığını belirterek, "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık. Ekip ve futbolcularımızla 1 hafta çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakıldığında çok iyi performans gösterdik." dedi.



Yüksek tempoyu takıma yaymak, yerleştirmek gerektiğini anlatan Fransız çalıştırıcı, şöyle devam etti:



"Kalitemiz var, net şekilde belli oluyor. Buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarı çok gol fırsatı bulduk golü daha erken atabilirdik. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Kalemize atılan ilk uzun topta gol yedik. Sonra iyi reaksiyon gösterdik. Penaltıyı kazandık, atmalıydık ama 3 dakika sonra reaksiyon gösterip golü bulduk. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için oyuncu değişikliği yaptık. Ne yazık ki kırmızı kart gördük. Skoru tutmak şekline oyunu çevirdik. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz."



"BUGÜN 30 DAKİKA, YARIN 90 DAKİKA"



Ismael, iyi yolda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Daha fazla birlikte çalışınca daha iyi olacaktır. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız 1 hafta var. Geliştireceğimiz şeyler olacak. Ben de bunun için buradayım. Kondisyon olarak daha üst seviyede Beşiktaş olacaktır. Taraftara teşekkür ediyoruz. Kondisyon anlamında üst üste birazcık zamana ihtiyacımız var. Şu anda hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Aslında sezon başına tam anlamıyla ihtiyacımız var. Bugün 25-30 dakika bunu yaptık."





İLGİLİ VİDEO