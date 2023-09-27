Valerie Garnier, Fenerbahçe ile yeni başarıların peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, yeni oyuncular ve yapılanmayla daha büyük başarılara bu kez, 3 kupa kazandırdığı sarı-lacivertli kulübe geri dönen Fransız başantrenör Valerie Garnier ile ulaşmayı hedefliyor.



Başantrenör Garnier, Fenerbahçe tarihinde kazanılan kupaların sergilendiği Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Üç yılın ardından Fenerbahçe'ye dönmesinin kendisi için çok büyük gurur olduğunu belirten Garnier, "Dünyanın en büyük spor kulübüne tekrar gelmek benim için gerçekten büyük bir gurur. Fransız bir antrenör olarak da biz bu titri, onurlu ve gururlu bir şekilde taşıyoruz. Dolayısıyla çok mutluyum geri geldiğim için." dedi.



Fenerbahçe'deki yeni transferler ve yapılanmayla ilgili ise Garnier, "Aslında yeniden yapılanma da bu işin bir parçası. Fenerbahçe ile zaten her zaman kupalara oynuyorsunuz. O misyon göz önünde bulundurularak zaten bu yeniden yapılandırmalar da yapılıyor. Yapılanmayla ilgili ilk sınavımızı da Süper Kupa mücadelesinde vereceğiz." ifadelerini kullandı.



"Süper Kupa da burada ilk kez olacak"



Garnier, perşembe günü geçen sezonun FIBA Avrupa Kupası galibi Fransa ekibi LDLC ASVEL yapacakları Süper Kupa maçıyla ilgili de şunları kaydetti:



"Süper Kupa da burada (müzede) ilk kez olacak. Dolayısıyla burada Fenerbahçe gibi bir kulübe ilk kez bir kupayı kazandırmak çok büyük bir gurur; hem benim, hem takım, hem teknik ekip için. Önümüzde çok ciddi bir şans var. Bu yeniden yapılanmadan da bahsettiğimizde; yeni sezona böyle bir şekilde, tarihe ismimizi yazdırarak başlamak, bizim için çok önemli bir şans. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü de bunun aslında ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bizim için yeniden yapılandırmayı taçlandırmak için de çok büyük bir şans bu aslında."



Genel bir mesaj vermek istediğini belirterek, "Burada ilk finalimizi oynayacağız bu sezon. Hedefimiz de burada, bu muhteşem müzeye yeni bir kupa getirmek, kazandırmak. Tek hedefimiz hem takım olarak hem staf olarak bu." ifadesini kullanan Garnier, 2017-18 ile 2018-19 yıllarında Fenerbahçe'ye kazandırdığı ve müzede sergilenen 3 kupanın önünde, şunları söyledi:



"Benim burada 3 tane kupa kazanma imkanım oldu; ilk geldiğimde, 2018'de ve sonrasında. Türkiye Kupası ve iki lig şampiyonluğu kupası. Tabii ki umudumuz bu müzeye daha fazla kupalar getirmek."



"8 yıl Fransa Milli Takımı başında olmuş biri olarak baskıya alışığım"



"Kadın-erkek basketbolunda Fenerbahçe taraftarı başarıya alıştı. Taraftar beklentisi açısından bu başarıların devam etme gerekliliği, ufak da olsa sizin üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu?" şeklindeki soruyu, "Aslında bu baskının ben de bilincindeyim, farkındayım." diyerek yanıtlayan Fransız başantrenör, şöyle konuştu:



"Zaten ben de 8 sene boyunca Fransa Milli Takımı'nın başında biri olarak aslında bu baskıya biraz alışığım. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye gelirken de zaten sizin bu baskıyı kaldırabilmeniz gerekiyor. Bu sizin için 'tamam' değilse buraya gelmemeniz lazım. Dolayısıyla ben de bu duruma alışığım. Taraftarın isteğini, arzusunu, baskısını biliyorum. Başkanımızın, yönetimimizin isteği, beklentilerinin farkındayım. Bu alışık olduğum bir durum. Ben de bunu kabullenerek buraya geliyorum zaten. Alışkın olduğumuz bir durum."



Yıldız oyuncuların artık Türkiye'yi cazip bir basketbol ülkesi olarak gördükleri yorumuna katılan deneyimli başantrenör, "Evet, aslında burayı sporculara cazip hale getiren en önemli etken bir kültür. Ama bu Fenerbahçe kültürü ve kazanma kültürü. Çünkü Fenerbahçe galibiyet ve kupadan başka bir şey kabul etmeyen bir kültür. Hep galibiyet odaklı ve personeline, yani oyuncularına, çalışanlarına, antrenörlerine, o rekabetçi ruhlu kişilere aslında elinden gelen ve başarılı olması gereken her şeyi sunabilen bir kulüp. Dolayısıyla burada çalışıyor olabilmek için bunlar da aslında bu galibiyet kültürünün, kazanma kültürünün bir parçası. Bu da mevcuda sunulduğunda aslında burada herkes çalışmak istiyor, evet." değerlendirmesinde bulundu.







