Valerie Garnier: 'Fenerbahçe'de ana hedef kupa kazanmaktır'

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında çarşamba günü oynanacak 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı.



Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, ÇBK Mersin'i hafta sonu ligde yendiklerini hatırlatarak "Bu maç daha zor. İki kaliteli takım var. Fenerbahçe'de ana hedef her zaman kupa kazanmaktır. Mersin'e karşı da alçak gönüllülükle sahaya çıkacağız. Beni motive eden şey kupadır. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı daha önce bir kez kaybettim bu sefer kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbaçe Opet'in kaptanı Alperi Onar ise uzun süredir maç kaybetmediklerine dikkati çekerek "Rakibimizin çok kaliteli kadrosu var. Ankaralı basketbolseverlere iyi basketbol izletmek istiyoruz. Ligde rakibimizle oynadık ama kupa başka, tek maç. Fenerbahçe'de olmak her zaman en büyük hedeflerin peşinden koşmaktır. Karşımızdaki rakip kim olursa olsun hep aynı konsantrasyonla sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin kültürü kazanmak üzerine ve bizi birleştiren de bu." değerlendirmesinde bulundu.



