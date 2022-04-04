Valentin Rosier'den Batshuayi isyanı; "Aboubakar"

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin kaçırdığı gollere Valentin Rosier de isyan etti ve Vincent Aboubakar paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Valentin Rosier'den Batshuayi isyanı; 'Aboubakar'
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04 Nisan 2022 01:40
Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi'ye bu kez takım arkadaşı Valentin Rosier'den tepki geldi.

Siyah-beyazlı takım, Valerien Ismael yönetiminde Trabzonspor deplasmanında maçın başından sonuna kadar büyük efor harcadı. Michy Batshuayi'nin 69'da penaltıyı kaçırması, takım arkadaşlarını da isyan ettirdi.

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Valentin Rosier, Trabzonspor maçının ardından eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaşarak, isyanını sosyal medya üzerinden de dile getirdi.

Valentin Rosier, bu paylaşımının gündem yaratmasının ardından fotoğrafı sildi.



 

 

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