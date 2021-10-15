Valentin Rosier: "Asla vazgeçmeyeceğiz"

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, Başakşehir maçı sonrasında bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'
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15 Ekim 2021 23:56
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Siyah - beyazlı oyuncu Valentin Rosier, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Rosier, yaptığı açıklamada; "İyi bir oyun oynamadık ama birbirimizi eleştirmeyelim. Biz bir aileyiz ve her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapıyor. Asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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