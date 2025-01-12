Valencia, zinciri bu sefer de kıramadı!

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla, konuk ettiği Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Valencia, zinciri bu sefer de kıramadı!
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12 Ocak 2025 01:04
.İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla, Valencia'yı konuk etti. 

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. 

Valencia'nın golünü 61. dakikada Luis Rioja kaydetti. Sevilla'ya beraberliği getiren gol ise 90+3. dakikada Adria Pedrosa'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte 23 puana ulaşan Sevilla, 13. sırada yer aldı. Ligde sadece 2 kez kazanan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Valencia ise 13 puanla son sırada konumlandı. 

La Liga'da bir sonraki hafta Sevilla, deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Valencia ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.
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