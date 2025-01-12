.İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla, Valencia'yı konuk etti.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.



Valencia'nın golünü 61. dakikada Luis Rioja kaydetti. Sevilla'ya beraberliği getiren gol ise 90+3. dakikada Adria Pedrosa'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte 23 puana ulaşan Sevilla, 13. sırada yer aldı. Ligde sadece 2 kez kazanan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Valencia ise 13 puanla son sırada konumlandı.



La Liga'da bir sonraki hafta Sevilla, deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Valencia ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.