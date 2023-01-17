Valencia, yarım sezonda Vedat ve Serdar'ı geçti

Galatasaray yenilgisinden sonra kritik bir var olma maçı için Gaziantep'e giden Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 90+1'deki dokunuşuyla 3 puana ulaşıp zirveye tutundu ve kaosun eşiğinden döndü. Sarı lacivertli takım, Valencia'nın bu golü olmasa lider Galatasaray ile aradaki fark 6 puana çıkacak ve ikili averaj da dikkate alındığında zirvenin 7 puan gerisine düşecekti.



GOLLERİYLE DİREKT 11 PUAN KAZANDIRDI



Gaziantep deplasmanında ilk golün de sahibi olan Ekvadorlu futbolcu, toplamda 15 gole ulaştı ve ilk yarı itibariyla Süper Lig'in en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe, Valencia'nın gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu ve 23 puan topladı. Kariyerinin en verimli dönemini yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun golleri takımına direkt 11 puan kazandırdı.



ŞİMDİ HEDEFİ VAN PERSİE'Yİ GEÇMEK



Enner Valencia ayrıca sezonun daha yarısını tamamlamış olmamıza karşın, 15 golle geçen sezonun en skorer ismi olan Serdar Dursun'u yakalamayı başardı. Sarı lacivertli takımda 2016-17'yi 16 golle kapatan Robin van Persie'den sonra hiçbir futbolcu bir sezonda 15 gol barajını geçemedi. Kosovalı yıldız Vedat Muriqi de 2019-20 sezonunda 15 gol kaydetmişti.



MAÇ SKOR GOL PUAN



Ümraniye 3-3 2 1

Kasımpaşa 6-0 2 -

Adana Demir 4-2 2 2

Alanyaspor 5-0 1 -

Karagümrük 5-4 3 3

İstanbulspor 5-2 1 -

Sivasspor 1-0 1 2

Giresunspor 1-2 1 -

Gaziantep 2-1 2 3



Toplam: 15 gol 11 puan



LİGDE SON 7 SEZONDA 10 VE ÜZERİ GOL ATAN FENERBAHÇELİLER



2022-23* Enner Valencia 15 15

2021-22 Serdar Dursun 33 15

2020-21 Enner Valencia 34 12

2019-20 Vedat Muriç 32 15

2016-17 Moussa Sow 25 12

* Sezon devam ediyor.





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