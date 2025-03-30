Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti

İspanya La Liga'da Valencia, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti
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30 Mart 2025 21:29
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Valencia, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan maçta kazanan 1-0 ile Valencia oldu.

Valencia'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Diego Lopez attı.

Bu sonucun ardından Valencia, 31 puana yükseldi. Mallorca ise 40 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Valencia, Real Madrid deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak.

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