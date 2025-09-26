Valencia'nın uzunu: 'Darius Thompson bize sakinlik ve olgunluk getirecek'

Valencia Basket'in uzunu Matt Costello, Baskonia'da birlikte oynadığı Darius Thompson ile yeniden buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Geçtiğimiz 2 sezonu Anadolu Efes'te geçiren Darius Thompson hakkında konuşan Costello:
"Bence üst düzey bir oyuncu, bu yüzden son iki sezondur Efes'teydi. Bize sakinlik ve olgunluk katacağını düşünüyorum, Stefan Jovic ve Chris Jones'un bir karışımı gibi. Onunla yeniden oynamaktan çok mutluyum çünkü o benim iyi bir arkadaşım."
Yeni takımı hakkında konuşan Darius Thompson:
"Liderlerden biri olmak iyi bir fırsat, ben veteranlardan biriyim ve Sergio De Larrea gibi bazı takım arkadaşlarıma yardımcı olup onlara yol gösterebilirim. Çok konuşan bir lider olmadığımı biliyorum ama işleri yapma biçimimle liderim.
İspanyol basketbolunun temposu bir şey, ama koç Pedro ile çok daha hızlı ve ilk haftalarda bacaklarımı mahvetti. Çok hızlı oynuyoruz, ama bu hoşuma gidiyor."
30 yaşındaki Thompson, geçtiğimiz temmuz ayında Anadolu Efes'ten ayrılarak Valencia Basket ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes ile EuroLeague'de maç başına 9,5 sayı, 2 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.
