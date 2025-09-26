26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Valencia'nın uzunu: "Darius Thompson bize sakinlik ve olgunluk getirecek"

Valencia Basket oyuncusu Matt Costello, takımın Anadolu Efes'ten yeni transferi hakkında konuştu.

calendar 26 Eylül 2025 16:17
Haber: Eurohoops
Valencia'nın uzunu: 'Darius Thompson bize sakinlik ve olgunluk getirecek'
Valencia Basket'in uzunu Matt Costello, Baskonia'da birlikte oynadığı Darius Thompson ile yeniden buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçtiğimiz 2 sezonu Anadolu Efes'te geçiren Darius Thompson hakkında konuşan Costello:

"Bence üst düzey bir oyuncu, bu yüzden son iki sezondur Efes'teydi. Bize sakinlik ve olgunluk katacağını düşünüyorum, Stefan Jovic ve Chris Jones'un bir karışımı gibi. Onunla yeniden oynamaktan çok mutluyum çünkü o benim iyi bir arkadaşım."


Yeni takımı hakkında konuşan Darius Thompson:

"Liderlerden biri olmak iyi bir fırsat, ben veteranlardan biriyim ve Sergio De Larrea gibi bazı takım arkadaşlarıma yardımcı olup onlara yol gösterebilirim. Çok konuşan bir lider olmadığımı biliyorum ama işleri yapma biçimimle liderim.

İspanyol basketbolunun temposu bir şey, ama koç Pedro ile çok daha hızlı ve ilk haftalarda bacaklarımı mahvetti. Çok hızlı oynuyoruz, ama bu hoşuma gidiyor."

30 yaşındaki Thompson, geçtiğimiz temmuz ayında Anadolu Efes'ten ayrılarak Valencia Basket ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes ile EuroLeague'de maç başına 9,5 sayı, 2 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

