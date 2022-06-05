Valencia'da yıldızlar ayrılıyor!

Teknik direktör Jose Bordalas ile yollarını ayıran İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, kulübün mali yükümlülükleri nedeniyle yıldız oyuncularını satış listesine koymuş durumda.



İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso ile anlaştığı iddia edilen Valencia'nın, yeni teknik ekip kim olursa olsun Carlos Soler, Jose Gaya ve Goncalo Guedes gibi yıldızları satma kararı aldığı öne sürüldü.



Yönetimin, Gennaro Gattuso ile beraber Portekizli menajer Jorge Mendes'i kadroyu dizayn etme konusunda yetkilendireceği belirtilirken, görevden alınan Jose Bordalas son basın toplantısında kulübün acil bir şekilde 65-70 milyon euroluk bir gelire ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. Bu geliri oyuncu satışlarından elde etmeyi düşünen yönetim yıldız oyuncuları transfer listesine koyma kararı aldı.



Özellikle Portekizli kanat Goncalo Guedes ile Roma ve Wolverhampton'un ilgilendiği iddia edilirken, Valencia Kulübü'nden yetkili isimler Guedes'e olan ilgiyi doğruladı. Bir İspanyol radyosuna yapılan açıklamada, "Guedes'e olan ilgi doğru. Roma ve Wolverhampton da ilgilenen kulüplerden. Oyuncu için 25 milyon euro artı 2 oyuncu (Diawara ve Gonzalo Villar) gibi bir teklif konuşuluyor." denildi.



Orta saha oyuncusu Carlos Soler ve sol bek Jose Gaya gibi kulübün altyapısından yetişmiş isimler ile normal şartlarda yollarını ayırmayı düşünmeyecek olan Valencia yönetiminin, bu oyuncuların takımda en fazla bonservis geliri yaratabilecek isimlerden oldukları için mecburen bu yola başvurdukları ifade edildi. İki oyuncunun da Barcelona'ya önerildiği ve ayrıca Carlos Soler ile Atletico Madrid'in ilgilendiği ifade edilirken, Valencia yönetiminin biraz daha bekleyip alabileceği maksimum bonservis bedelini almak istediği ifade edildi.



Valencia'da geçtiğimiz sezon Carlos Soler 12 gol 5 asist, Goncalo Guedes 13 gol 6 asist, Jose Gaya ise 2 gol 4 asist ile oynadı.





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