Valencia'da, Dubljevic'in geleceği belirsiz!

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Valencia'da 11 sezondur oynayan pivot Bojan Dubljevic'in gelecek sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Valencia'da, Dubljevic'in geleceği belirsiz!
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27 Mayıs 2023 17:34
Valencia, uzun süredir takımın pivot oyuncusu Bojan Dubljevic ile yollarını ayırabilir.

İspanyol basınında geçen haberlere göre, 2012'den bu yana Valencia forması giyen Bojan Dubljevic'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Karadağlı basketbolcu bu sezon Euroleague'de 11.7 sayı 4.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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