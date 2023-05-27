Valencia'da, Dubljevic'in geleceği belirsiz!

Valencia, uzun süredir takımın pivot oyuncusu Bojan Dubljevic ile yollarını ayırabilir.
İspanyol basınında geçen haberlere göre, 2012'den bu yana Valencia forması giyen Bojan Dubljevic'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
Karadağlı basketbolcu bu sezon Euroleague'de 11.7 sayı 4.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
İspanyol basınında geçen haberlere göre, 2012'den bu yana Valencia forması giyen Bojan Dubljevic'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
Karadağlı basketbolcu bu sezon Euroleague'de 11.7 sayı 4.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.