VakıfBank, üst üste sekizinci yarı final için sahada

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı perşembe günü TSİ 19:30'da VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.



Sarı-siyahlılar, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette bile yarı finale yükselen takım olacak. 3-0 ve 3-1'lik yenilgilerde ise yarı finale yükselen takımı altın set belirleyecek.





Şampiyonlar Ligi'ndeki 150'nci galibiyet heyecanı





Üst üste 11'inci kez çeyrek finalde mücadele eden VakıfBank, turu geçmesi halinde üst üste sekizinci toplamda da 12'nci kez yarı finale yükselecek. VakıfBank'ın Dinamo Moskova önünde çıkacağı karşılaşma kulüp tarihi açısında da ayrı bir öneme sahip olacak. Rus ekibi önünde Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçına çıkacak olan sarı-siyahlılar, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Avrupa'nın en büyük kupasındaki 150'nci galibiyetini elde edecek.





Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var





Dinamo Moskova maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Moskova'da çok bir maç oynadık. Ancak Dinamo Moskova'nın böyle önemli maçları oynayabilecek çok iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşmada savaşmaya hazır olmalıyız. Bu maçtan da galibiyetle ayrılıp, yarı finale kalmak istiyoruz. Bu yüzden taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Salonumuzda oynadığımız son maçımızda bizleri destekleyen taraftarımızı bu maçta da istiyoruz'' dedi.





Hatasız ve agresif bir oyun oynayacağız





VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Gabi ise ''Yarı finale yükselmemiz için çok önemli bir maça çıkacağız. Bence Dinamo Moskova bu maçta oyununda çok şey değiştirecektir. Rakibimizin kaliteli oyuncuları var. Bu yüzden onlara karşı mücadele etmek kolay olmayacak. İlk maçta çok iyi oynadık, bu maçta da çok dikkatli olmalıyız. Diğer yandan evimizde oynuyoruz ve taraftarımızın desteğini hissetmeliyiz. Bize çok yardımcı oluyorlar ve enerji veriyorlar. Hafta boyunca takım olarak çok iyi odaklandık ve kendimizi geliştirmemiz gereken alanlara yöneldik. Hatasız ve agresif bir oyun oynamak istiyoruz. Umarım maça da bunu yansıtırız'' ifadelerini kullandı.









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