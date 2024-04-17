VakıfBank, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda, yeni sezon planlamaları doğrultusunda 7 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
VakıfBank, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2024 14:47
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlamaları doğrultusunda 7 isimle yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 5 sezondur sarı-siyahlı formayı giyen kaptan Gabi Guimaraes, 2021-2022 sezonundan bu yana takımda bulunan Chiaka Ogbogu, sezon başında VakıfBank'a dahil olan Jordan Thompson, Sarah van Aalen ve Bianka Busa ile 2018-2019 sezonunda altyapıya katılarak A takıma yükselen Alexia Carutasu ile yeni sezonda devam edilmeyeceği bildirildi.

Sarı-siyahlıların altyapısından yetişen Zeynep Sude Demirel'in ise gelecek sezon için başka takımda kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Bu arada 2016 yılından bu yana VakıfBank'ta görev yapan yardımcı antrenör Ahmetcan Erşimşek ile de yolların ayrıldığı kaydedildi.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery