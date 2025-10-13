Vaclav Cerny çileden çıktı: Röportajı yarıda kesti!

Beşiktaş'ın sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin ilk 11'de görev aldığı Çekya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda deplasmanda Faroe Adaları'na konuk oldu.
Torsvollur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Faroe Adaları'na galibiyeti getiren goller Hanus Sorensen ve Martin Agnarsson'dan geldi. Çekya'nın tek sayısı ise Adam Karabec'ten geldi.
Karşılaşma sonrası Çek basını, alınan bu sürpriz mağlubiyeti "Utanç gecesi" olarak nitelendirdi.
CERNY, RÖPORTAJDA GERİLDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny, 87. dakikada yerini Jan Chramosta'ya bıraktı.
27 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında Çek televizyonuna verdiği röportajda muhabir Jan Lutonsky ile gergin bir diyalog yaşadı.
Cerny, Faroe Adaları karşısında alınan yenilginin ardından oldukça moralsiz görünürken, şu ifadeleri kullandı:
"Çaba vardı ama en önemli şey olan final eksikti. Maçtan bu kadar kısa bir süre sonra bir şeyi değerlendirmek benim için zor. Pişman olacağım hiçbir şey söylemek istemiyorum."
"ONUNLA ARAMDAKİ MESAFE NASILDI?"
Muhabir Lutonsky, röportaj sırasında "İlk gol atıldığında oradaydın. Sizce orada ne yanlış gitti?" sorusunu yöneltti.
Cerny ise golü atan Sorensen'i kastederek şu şekilde yanıt verdi:
"Onunla aramdaki mesafe nasıldı?"
Bu cevabın ardından muhabir sorularını sürdürdü:
"Durumu nasıl değerlendirdiniz, o oyuncuyu almamalı mıydınız, kendisiyle ilgili takip yapmalı mıydınız?"
Bunun üzerine Cerny şaşkınlıkla,
"Oyuncularla görüşmem mi gerekiyordu?" şeklinde karşılık verdi.
"O GOL İÇİN BENİ SUÇLAMAKTAN ÇEKİNMEYİN"
Muhabirin son olarak "Orada savunma mı yapacaktın yoksa o senin oyuncun değil miydi?" sorusuna Cerny tepkisini gizleyemedi:
"Sanırım herkes gibi ben de geri koştum. Ve siz de bunu kesinlikle bir şekilde değerlendireceksiniz."
Bu cevabın ardından röportajı sonlandıran Çek futbolcu, yayından ayrılırken şu ifadeyi kullandı:
"O gol için beni suçlamaktan çekinmeyin."
Torsvollur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Faroe Adaları'na galibiyeti getiren goller Hanus Sorensen ve Martin Agnarsson'dan geldi. Çekya'nın tek sayısı ise Adam Karabec'ten geldi.
Karşılaşma sonrası Çek basını, alınan bu sürpriz mağlubiyeti "Utanç gecesi" olarak nitelendirdi.
CERNY, RÖPORTAJDA GERİLDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny, 87. dakikada yerini Jan Chramosta'ya bıraktı.
27 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında Çek televizyonuna verdiği röportajda muhabir Jan Lutonsky ile gergin bir diyalog yaşadı.
Cerny, Faroe Adaları karşısında alınan yenilginin ardından oldukça moralsiz görünürken, şu ifadeleri kullandı:
"Çaba vardı ama en önemli şey olan final eksikti. Maçtan bu kadar kısa bir süre sonra bir şeyi değerlendirmek benim için zor. Pişman olacağım hiçbir şey söylemek istemiyorum."
"ONUNLA ARAMDAKİ MESAFE NASILDI?"
Muhabir Lutonsky, röportaj sırasında "İlk gol atıldığında oradaydın. Sizce orada ne yanlış gitti?" sorusunu yöneltti.
Cerny ise golü atan Sorensen'i kastederek şu şekilde yanıt verdi:
"Onunla aramdaki mesafe nasıldı?"
Bu cevabın ardından muhabir sorularını sürdürdü:
"Durumu nasıl değerlendirdiniz, o oyuncuyu almamalı mıydınız, kendisiyle ilgili takip yapmalı mıydınız?"
Bunun üzerine Cerny şaşkınlıkla,
"Oyuncularla görüşmem mi gerekiyordu?" şeklinde karşılık verdi.
"O GOL İÇİN BENİ SUÇLAMAKTAN ÇEKİNMEYİN"
Muhabirin son olarak "Orada savunma mı yapacaktın yoksa o senin oyuncun değil miydi?" sorusuna Cerny tepkisini gizleyemedi:
"Sanırım herkes gibi ben de geri koştum. Ve siz de bunu kesinlikle bir şekilde değerlendireceksiniz."
Bu cevabın ardından röportajı sonlandıran Çek futbolcu, yayından ayrılırken şu ifadeyi kullandı:
"O gol için beni suçlamaktan çekinmeyin."