UTMB Dünya Serisi yarışı, Kaçkar Dağları'nda koşulacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci,dedi.Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB' Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda 26-28 Eylül tarihlerinde Rize- Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonunun yurt dışı tanıtımı için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da destek verecek. Organizasyon yarışacak olan sporcular, 'Kaçkar 100K', 'Kaçkar 50K' ve 'Kaçkar 20K' parkurlarında dereceye girmek için ter dökecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci; 6 kıtadan, 55 ülkeden 2 bine yakın koşucunun katılacağı elit organizasyonun ayrıntılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Temurci, UTMB organizasyonunun yaklaşık 5 kıta ve 40'tan fazla ülkede her yıl gerçekleştirildiğini ifade ederek,ifadelerini kullandı.Organizasyonu, Türkiye'nin ve bölgenin spor turizmi imkanlarının ve potansiyelinin tanıtılması noktasında değerlendirdiklerini kaydeden Temurci,diye konuştu.ifadelerinde bulundu.