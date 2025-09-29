29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Uşakspor gol yemeyen tek takım

Lider Uşakspor, 4 maçta 9 gol atıp hiç gol yemeden yoluna kayıpsız devam etti.

calendar 29 Eylül 2025 15:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor gol yemeyen tek takım
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4'te 4 yapan lider Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak alkış topladı.

Oynadığı müsabakalarda sırasıyla Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 (D), Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 (D) ve Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, zirveyi kaptırmadı.

Bu periyotta rakip fileleri 9 kez sarsan Uşak temsilcisinde 22 yaşındaki santrfor Efecan Barlık attığı 3 golle dikkat çekti. Efecan, bir önceki maçta Ayvalıkgücü filelerini 2 kez sarsmıştı. Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdüreceklerini dile getirdi. Uşak, 3'üncü Lig'de grubundaki Karşıyaka'yla birlikte puan kaybı yaşamayan iki takımdan biri konumunda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
