UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise, Twente deplasmanına konuk oldu. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki maçı Union Saint-Gilloise 1-0'lık skorla kazandı.
Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Franjo Ivanovic attı.
Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, 5 puana yükseldi. Twente, 3 puanda kaldı.
Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Nice'ı ağırlayacak. Twente, Olympiakos deplasmanına gidecek.
Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Franjo Ivanovic attı.
Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, 5 puana yükseldi. Twente, 3 puanda kaldı.
Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Nice'ı ağırlayacak. Twente, Olympiakos deplasmanına gidecek.