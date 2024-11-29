Union Saint-Gilloise, Twente'yi geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise, Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Union Saint-Gilloise, Twente'yi geçti
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29 Kasım 2024 00:59
Son güncelleme 29 Kasım 2024 01:09
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise, Twente deplasmanına konuk oldu. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki maçı Union Saint-Gilloise 1-0'lık skorla kazandı.

Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Franjo Ivanovic attı.

Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, 5 puana yükseldi. Twente, 3 puanda kaldı.

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Nice'ı ağırlayacak. Twente, Olympiakos deplasmanına gidecek.

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