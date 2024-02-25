Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı rakibi Union Saint-Gilloise, evinde Standard Liege'i ağırladı. Karşılaşmayı Union Saint-Gilloise 2-1 kazandı.
Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson ile 38. dakikada Dennis Eckert kaydetti. Standard Liege'in tek golü 50. dakikada Moussa Djenepo'dan geldi.
Bu skorla birlikte puanını 65 yapan Union Saint-Gilloise liderliğini sürdürdü. Standard Liege ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Saint-Gilloise, OH Leuven deplasmanına gidecek. Standard Liege, sahasında KAA Gent'i ağırlayacak.
Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson ile 38. dakikada Dennis Eckert kaydetti. Standard Liege'in tek golü 50. dakikada Moussa Djenepo'dan geldi.
Bu skorla birlikte puanını 65 yapan Union Saint-Gilloise liderliğini sürdürdü. Standard Liege ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Saint-Gilloise, OH Leuven deplasmanına gidecek. Standard Liege, sahasında KAA Gent'i ağırlayacak.
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