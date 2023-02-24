UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçta Union Berlin, Ajax ile karşılaştı.
Almanya'da oynanan maçı Union Berlin 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Knoche, 44. dakikada Juranovic ve 50. dakikada Doekhi kaydetti.
Ajax'ta Edson Alvarez, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
0-0 biten ilk maçın ardından Union Berlin bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.
Almanya'da oynanan maçı Union Berlin 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Knoche, 44. dakikada Juranovic ve 50. dakikada Doekhi kaydetti.
Ajax'ta Edson Alvarez, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
0-0 biten ilk maçın ardından Union Berlin bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.
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