Unai Emery: ''Kendimiz gibi oynayamadık''

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Unai Emery: ''Kendimiz gibi oynayamadık''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 01:17
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 4-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Unai Emery rakibini tebrik ederek, "Olympiakos'u tebrik ediyorum. Kendimiz gibi oynamadık. İstikrarlı olmaya devam etmeliyiz. Kazanmayı hak ettiler. Onlar iyi bir takım. Tecrübeliler. Bu şansla ilgili değil.'' dedi.

Oyunlarını eleştiren Emery, ''İyi oynamadık. Daha iyi oynamalıyız. Kazanmayı hak ettiler. Önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. Daha iyi oynamaya, daha iyi mücadele etmeye çalışmalıyız."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery