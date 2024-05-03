Unai Emery: ''Kendimiz gibi oynayamadık''

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 4-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Unai Emery rakibini tebrik ederek, "Olympiakos'u tebrik ediyorum. Kendimiz gibi oynamadık. İstikrarlı olmaya devam etmeliyiz. Kazanmayı hak ettiler. Onlar iyi bir takım. Tecrübeliler. Bu şansla ilgili değil.'' dedi.



Oyunlarını eleştiren Emery, ''İyi oynamadık. Daha iyi oynamalıyız. Kazanmayı hak ettiler. Önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. Daha iyi oynamaya, daha iyi mücadele etmeye çalışmalıyız."





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